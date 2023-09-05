Строительство и ремонт городских дорог обсудили в администрации Тюмени

Реализацию программ дорожной деятельности рассмотрели на заседании коллегии 4 сентября, р ходе проводимых работ рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Летом большое внимание было уделено строительству дорог рядом с новыми объектами образования. Дорожники старались сделать подъезды и подходы к новым школам и детскому саду в Казарово комфортными и безопасными. Основные работы были сделаны вовремя. В планах - сделать порядка 60 км дорог.

"Среди ключевых объектов, которые будут введены в этом году, – улицы Фармана Салманова, Тимофея Кармацкого, Константина Посьета, Николая Никитина (от ул. К. Посьета до ул. Монтажников), Газовиков. Хорошие темпы строительства у транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте – ул. Дружбы, в активной фазе строительство дороги в районе ул. Пожарных и Спасателей (ЖК "Айвазовский"), продолжается капитальный ремонт ул. Ленина", - сообщил глава города Руслан Кухарук.

На объездной дороге в мкр. Мелиораторов уже идет обустройство тротуаров, и к концу строительного сезона она будет открыта. Более 32 км приведено в порядок методом фрезерования, что соответствует целям национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Сомнений нет, что с поставленными задачами строители справятся и основные дорожные работы будут завершены до ноября", - резюмировал итоги заседания Кухарук.