Тюмень за день: 23 декабря

Выходные принесут тюменцам потепление

Неделя трескучих морозов в Тюмени завершится потеплением. Сегодня, 23 декабря, днем ожидается до минус 23 градусов, пройдет снег. К вечеру столбик термометра потянется вверх.

Поэты и писатели просят помощи в сборе подарков для обитателей дома-интерната

Тюменские мастера слова решили в преддверии Нового года, 28 декабря, порадовать вниманием бабушек и дедушек в Исетском доме-интернате. "Сбор подарков идёт во всю, но в интернате проживают семьдесят человек, и пока многим ещё не хватает гостинцев", - отмечают организаторы акции.

В Тюмени началась процедура возврата денег за билеты на этап Кубка мира по биатлону

Заявления о возврате билета принимаются до 1 марта 2017 года. Узнать подробную информацию о порядке проведения процедуры можно на сайте Ponominalu.ru в разделе "Отмены и возвраты", по телефонам +7(495)228-20-80 и 8-800-555-80-11, либо обратившись с запросом по email: sos@ponominalu.ru.

Мотогонщики из Тюмени и Казахстана встретятся на льду

Чемпионат города по мотоциклетному спорту в дисциплине "гонки на льду" впервые пройдет в Тюмени 24 декабря. Торжественное открытие мероприятия состоится в 12 часов на мототреке детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, корп. 4, ж.р. Антипино).

Неравнодушные тюменцы собрали 280 тысяч для спасения ученого

Деньги потребовались для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких. Аппарат предназначен доценту кафедры экологии и генетики Института биологии ТюмГУ Сергею Шаповалову, который заболел после укуса клеща. Как сообщалось на странице Института в социальной сети ВКонтакте, полная стоимость аппарата вместе с комплектующими составляет 700 тысяч рублей.