Выходные принесут тюменцам потепление

09:00 23 декабря 2016
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kirov-portal.ru
| Фото: kirov-portal.ru

Неделя трескучих морозов в Тюмени завершится потеплением. Сегодня, 23 декабря, днем ожидается до минус 23 градусов, пройдет снег. К вечеру столбик термометра потянется вверх.

В субботу синоптики обещают солнечный день при температуре воздуха около 12 градусов ниже нуля. Вечером – минус 8, снег. В воскресенье потеплеет до -5 градусов.

В начале следующей недели температура все-таки снизится. Если в понедельник днем ожидается до минус 12 градусов, во вторник – уже до минус 18. Однако, если верить предварительному прогнозу, в последующие дни в Тюмени вновь потеплеет.

Теги: потепление , прогноз погоды
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