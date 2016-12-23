Поэты и писатели просят помощи в сборе подарков для обитателей дома-интерната

09:30 23 декабря 2016
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cs315818.vk.me

Тюменские мастера слова решили в преддверии Нового года, 28 декабря, порадовать вниманием бабушек и дедушек в Исетском доме-интернате. "Сбор подарков идёт во всю, но в интернате проживают семьдесят человек, и пока многим ещё не хватает гостинцев", - отмечают организаторы акции.

Новогодние украшения, полотенца, сувениры, головные платки, носки или шарфы дедушкам и открытки с поздравлениями можно передать Ксении Журавлёвой (тел. 8-982-926-03-40). Подробности об акции здесь.

Теги: Новый Год , благотворительность , пенсионеры
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