Поэты и писатели просят помощи в сборе подарков для обитателей дома-интерната

Тюменские мастера слова решили в преддверии Нового года, 28 декабря, порадовать вниманием бабушек и дедушек в Исетском доме-интернате. "Сбор подарков идёт во всю, но в интернате проживают семьдесят человек, и пока многим ещё не хватает гостинцев", - отмечают организаторы акции.

Новогодние украшения, полотенца, сувениры, головные платки, носки или шарфы дедушкам и открытки с поздравлениями можно передать Ксении Журавлёвой (тел. 8-982-926-03-40). Подробности об акции здесь.