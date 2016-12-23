Мотогонщики из Тюмени и Казахстана встретятся на льду

Чемпионат города по мотоциклетному спорту в дисциплине "гонки на льду" впервые пройдет в Тюмени 24 декабря. Торжественное открытие мероприятия состоится в 12 часов на мототреке детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, корп. 4, ж.р. Антипино).

В финальных заездах примут участие девять спортсменов, каждый из которых встретится в личной встрече друг с другом. В командном и личном зачетах победители определятся по количеству побед в заездах и набранных очков.

Конкуренцию тюменским мотогонщикам на льду составят спортсмены сборной Казахстана из городов Рудный и Костанай. Тюмень представят воспитанники спортшколы "Старт XXI век": многократный победитель чемпионатов Тюменской области, участник чемпионатов и кубков России, призер традиционных соревнований по гонкам на льду, чемпион России 2016 года в командных гонках высшей лиги Алексей Утусиков, а также участники чемпионатов и кубков России по гонкам на льду Юрий Григорьев, Александр Капотилов, Михаил Ковалев, Александр Битюков и Дмитрий Деев.

По окончании гонок и церемонии награждения участники, болельщики, а также юные мотогонщики смогут пообщаться с именитыми спортсменами из Казахстана, сообщает городской многопрофильный центр.