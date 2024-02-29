Юные теннисисты поспорят за путевки на первенство Урала

С 1 по 3 марта Тюмень соберет около 200 теннисистов к в возрасте от 10 до 16 лет на региональном первенстве, теннисные баталии пройдут в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1). Начало с 10:00.

"Это отборочные соревнования. По их итогам сильнейшие спортсмены в возрастной категории до 16 лет отправятся на первенство Уральского федерального округа в Уват. Оно пройдет уже на следующей неделе, с 6 по 10 марта. Ребята до 14 лет выступят в следующем этапе в Магнитогорске в апреле", - рассказал президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов.