Любители биатлона в Тюмени станут ближе к трассе

С 21 по 31 марта в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет Альфа-Банк чемпионат России по биатлону, в участниках - 150 представителей более 20 регионов РФ, часть болельщиков смогут наблюдать за своими фаворитами прямо на трассе.

Программа соревнований:

23 марта – Спринт.

24 марта – Гонка преследования.

26 марта – Индивидуальная гонка.

27 марта – Одиночная смешанная эстафета (1+1).

29 марта – Смешанная эстафета (2+2).

30 и 31 марта – Эстафета, масстарт.

Новинкой для болельщиков станет возможность приобрести билеты на трассу.