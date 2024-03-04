Любители биатлона в Тюмени станут ближе к трассе

С 21 по 31 марта в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет Альфа-Банк чемпионат России по биатлону, в участниках - 150 представителей более 20 регионов РФ, часть болельщиков смогут наблюдать за своими фаворитами прямо на трассе.
Программа соревнований:
23 марта – Спринт.
24 марта – Гонка преследования.
26 марта – Индивидуальная гонка.
27 марта – Одиночная смешанная эстафета (1+1).
29 марта – Смешанная эстафета (2+2).
30 и 31 марта – Эстафета, масстарт.
Новинкой для болельщиков станет возможность приобрести билеты на трассу.
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