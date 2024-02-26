Компания РЖД в тюменской "Жемчужине Сибири" провела свои лыжные гонки

Фото - РФСО "ЛОКОМОТИВ"

Ежегодный Всероссийский чемпионат по лыжным гонкам среди работников РЖД прошел в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", в соревнованиях приняли участие 15 команд, представляющих железные дороги России.

В первый день мужчины старше 40 лет и женщины старше 35 лет показали свои силы в индивидуальных гонках на дистанции 5 и 3 км соответственно. Во второй день прошли мужские и женские эстафеты. Представители сильного пола преодолели дистанцию 4х5 км, а женщины - 4х3 км.

В женской эстафете победили спортсменки Западно-Сибирской дороги. Как и в прошлом году, они показали лучший результат среди всех команд – 38:54.8. Серебро завоевали Горьковские железнодорожницы. Бронзовыми призерами стали спортсменки Северной дороги.

Среди мужчин уверенную победу одержала Горьковская сборная – 56:24.3. За второе место до самого финиша боролись команды Октябрьской и Западно-Сибирской магистрали. С минимальным отрывом второе место заняли Октябрьские железнодорожники. Почётное третье место - у Западно-Сибирских.

По итогам двух дней победителем стала Западно-Сибирская команда. Коллектив Горьковской дороги завоевал серебро. А тройку лидеров замкнула делегация Северной магистрали.

"Железнодорожники могут все! Они доказывают это на своих рабочих местах и на соревнованиях", - прокомментировал председатель РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев.

Генеральный директор РФСО "Локомотив" Андрей Голдобин в своей речи поблагодарил РОСПРОФЖЕЛ и Свердловскую железную дорогу за помощь в организации чемпионата.