Неравнодушные тюменцы собрали 280 тысяч для спасения ученого

Деньги потребовались для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких. Аппарат предназначен доценту кафедры экологии и генетики Института биологии ТюмГУ Сергею Шаповалову, который заболел после укуса клеща. Как сообщалось на странице Института в социальной сети ВКонтакте, полная стоимость аппарата вместе с комплектующими составляет 700 тысяч рублей.

280 тысяч рублей неравнодушные собрали всего лишь за день после размещения объявления. Как уведомляет сегодняшнее обновление группы, откликнулись выпускники разных лет, студенты, коллеги. Остальная сумма по договоренности с ректором будет внесена университетом.