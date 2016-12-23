В Тюмени началась процедура возврата денег за билеты на этап Кубка мира по биатлону

Заявления о возврате билета принимаются до 1 марта 2017 года. Узнать подробную информацию о порядке проведения процедуры можно на сайте Ponominalu.ru в разделе "Отмены и возвраты", по телефонам +7(495)228-20-80 и 8-800-555-80-11, либо обратившись с запросом по email: sos@ponominalu.ru.

В Центре спортивной подготовки уточнили, что при покупке электронного билета и безналичной оплате возврат денег производится только по безналичному расчету. Шаблон заявления на возврат электронного билета можно скачать здесь. Возврат наличными осуществляется при подаче заявления в офис ООО "Культурная служба" (г. Москва, ТРЦ "Европейский", ст.м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, 3 этаж). Болельщикам также будет возвращен сервисный сбор.

Напомним, накануне стало известно о том, что Союз биатлонистов России отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира по биатлону в марте 2017 года.