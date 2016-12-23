Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени

На официальном сайте IBU появилась информация. Первые же строчки - Россию лишили турниров. Юниорский Чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира в Тюмени будут перенесены, констатирует RT.ru.

О том, что Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени 2017 года, двое спортсменов будут временно отстранены от соревнований, в отношении СБР и еще 29 спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена, планируется провести расследование, сообщает в Твиттере Матч TV.

Напомним, в Мюнхене состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов. На нём был поставлен вопрос о возможных санкциях в отношении российских спортсменов, попавших в список Ричарда Макларена.