Дело об убийстве 8-летней тюменской школьницы могут передать в другой суд

Резонансное дело об убийстве 8-летней школьницы, которая в Тюмени 30 июня 2021 года ушла из дома, а потому была найдена 19 августа убитой в коробке на берегу озера, рассматривается в Тюменском облсуде, но может быть передано в другой суд - об изменении территориальной подсудности ходатайствует потерпевшая сторона.

"В Тюменском областном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. В судебном заседании рассмотрено ходатайство потерпевшей об изменении территориальной подсудности, а также самоотвод, заявленный судьей Натальей Жуковой", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Напомним, дело по просьбе обвиняемого рассматривается с участием присяжных, в июле они были распущены из-за разглашения тайны совещательной комнаты, вынесенный ими вердикт аннулирован, с 13 сентября рассмотрения дела должно было начаться с самого начала, но заседание не состоялось из-за неявки адвоката.

В пресс-службе суда издании пояснили, что председатель облсуда согласно ст. 35 УПК РФ рассмотрит поступившие ходатайства судьи и потерпевшей и сообщит на следующем заседании которое состоится в ближайшее время.

Что касается Бережного, то суд сегодня продлил ему арест до 20 декабря.