Суд в сентябре наберёт новых присяжных по делу об изнасиловании и убийстве 8-летней тюменки

Новый состав присяжных заседателей по делу об изнасиловании и убийстве 8-летней тюменки начнут формировать в сентябре, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

"Очередное заседание по делу в отношении Виталия Бережного запланировано на 13 сентября 2022 года. В Тюменском областном суде начнется процедура отбора нового состава присяжных заседателей", - говорится в сообщении.

Дело рассматривается в закрытом режиме. Первое заседание присяжных состоялось в мае, на прошлой неделе были прения, после которых присяжные должны были вынести вердикт, но до его официального оглашения в мессенджерах, соцсетях и СМИ появилась информация о якобы уже вынесенном вердикте. Гособвинители сочли, что был факт разглашения тайны совещательной комнаты, суд это ходатайство поддержал и заявил о роспуске коллегии присяжных и возобновлении рассмотрения дела с самого начала.