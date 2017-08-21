Дело о нападении на прохожих в Сургуте передано в главное следственное управление СКР

Уголовное дело о покушении на убийство в Сургуте по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России. Как отмечается на официальном сайте ведомства, обусловлено это широким общественном резонансом.

Напомним, днем 19 августа молодой человек, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам Сургута, совершил нападение на прохожих, причинив семи гражданам ножевые ранения. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован. Следователями установлена личность нападавшего. По уточненным данным это житель Сургута, 1998 года рождения.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские и медико-криминалистические судебные экспертизы. По месту жительства нападавшего проведены обыски. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего. На данный момент следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Что касается пострадавших, то днем 20 августа один из них находился в крайне тяжелом состоянии, трое - в тяжелом состоянии двое - средней степени тяжести, один пострадавший проходит амбулаторное лечение. Вечером глава города Вадим Шувалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что у многих пострадавших наблюдается положительная динамика.