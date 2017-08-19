Наталья Комарова срочно вылетела в Сургут

Губернатор Югры Наталья Комарова в связи с сегодняшним происшествием проведет в Сургуте заседание оперативного штаба.

Напомним, 23-летний молодой человек с ножом нападал на прохожих. Ранены семь человек, четыре находятся в тяжелом состоянии, двое, получив медпомощь, отправились домой, у остальных состояние средней тяжести. Нападавший оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован, личность его уже установлены, сообщила пресс-служба окружного УМВД.

Как отмечается на официальном сайте правительства Югры, на заседании представители правоохранительных органов и глава города Вадим Шувалов доложат губернатору о ситуации и ходе расследования. Также будет заслушан вопрос об оказании медицинской помощи и состоянии здоровья пострадавших.