Наталья Комарова срочно вылетела в Сургут

16:38 19 августа 2017
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Продолжение: Якушев: Тюменцы в шоке от случившегося в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова в связи с сегодняшним происшествием проведет в Сургуте заседание оперативного штаба.

Напомним, 23-летний молодой человек с ножом нападал на прохожих. Ранены семь человек, четыре находятся в тяжелом состоянии, двое, получив медпомощь, отправились домой, у остальных состояние средней тяжести. Нападавший оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован, личность его уже установлены, сообщила пресс-служба окружного УМВД.

Как отмечается на официальном сайте правительства Югры, на заседании представители правоохранительных органов и глава города Вадим Шувалов доложат губернатору о ситуации и ходе расследования. Также будет заслушан вопрос об оказании медицинской помощи и состоянии здоровья пострадавших.

Теги: ХМАО-Югра , Сургут , полиция , следствие , ЧП , Наталья Комарова
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