Нападавший на сургутян оказался местным жителем

Следователи Сургута установили личность нападавшего с ножом на прохожих сегодня днем в центре города. В целях пресечения противоправных действий преступника применили оружие, в результате чего он был ликвидирован.
Трагедия разыгралась сегодня днем в центре Сургута. По уточненным данным, ранения получили семь человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях.
Как сообщает пресс-служба СКР России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования данного уголовного дела.
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