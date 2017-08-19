Нападавший на сургутян оказался местным жителем

15:04 19 августа 2017
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park72.ru
Продолжение: Наталья Комарова срочно вылетела в Сургут

Следователи Сургута установили личность нападавшего с ножом на прохожих сегодня днем в центре города. В целях пресечения противоправных действий преступника применили оружие, в результате чего он был ликвидирован.

Трагедия разыгралась сегодня днем в центре Сургута. По уточненным данным, ранения получили семь человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях.

Как сообщает пресс-служба СКР России, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования данного уголовного дела.

Теги: Следственный комитет , ХМАО-Югра , расследование , СКР , Сургут
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