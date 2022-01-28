Тюменские следователи раскрыли убийство 26-летней давности

В Тюмени завершилось расследование убийства 26-летней давности, обвиняемым по делу является неоднократно судимый 47-летний местный житель, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Обгоревший трупп 27-летнего мужчины в кустах недалеко от жилого дома по улице Спорта в Тюмени нашли в сентябре 1995 года, завели уголовное дело, но убийцу найти удалось только сейчас. Следователи установили причастность к преступлению 47-летнего тюменца. На допросе он признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах и мотивах убийства, пояснили в следкоме.

"8 сентября 1995 года обвиняемый, находясь возле жилого дома, расположенного по улице Спорта в городе Тюмени, встретил ранее незнакомого ему мужчину, у которого он попросил сигарету. Получив отказ в грубой форме, злоумышленник нанес обидчику множественные удары кулаками и ногами по голове и телу. Затем найдя деревянную палку, он не менее трех раз ударил по голове потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого обвиняемый решил сжечь тело. Он оттащил его в кусты, засыпал мусором и автомобильными покрышками, после чего поджег и покинул место происшествия", - сообщила пресс-служба регионального СУСК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, фигуранту предъявлено обвинение, уголовное дело будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, отметили в тюменском СУ СК.