Тюменец в пьяной ссоре убил друга

Вечером 17 января в одном из многоквартирников на улице Обдорской в Тюмени произошло убийство, следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого в преступлении.

По версии следствия, 34-летний обвиняемый в своей квартире распивал спиртное со своим 32-летним другом, в процессе общения между ними произошел конфликт, в результате которого хозяин жилья вытолкнул друга на лестничную площадку и нанес ему два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.