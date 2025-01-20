Тюменец в пьяной ссоре убил друга

12:40 20 января 2025
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Вечером 17 января в одном из многоквартирников на улице Обдорской в Тюмени произошло убийство, следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого в преступлении.

По версии следствия, 34-летний обвиняемый в своей квартире распивал спиртное со своим 32-летним другом, в процессе общения между ними произошел конфликт, в результате которого хозяин жилья вытолкнул друга на лестничную площадку и нанес ему два удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте. 

Следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Теги: СКР , суд , убийство
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