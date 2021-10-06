В Нижневартовске задержали педофила, который заманил подростков в сауну

42-летний житель Нижневартовска обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч.3 ст. 132 УК РФ), сейчас он под стражей, а следователи просят жителей Югры сообщить об известных им аналогичных преступлениях.

Как сообщается на сайте СУСК ХМАО-Югра, подозреваемый был задержан 4 октября. По версии следствия, вечером 10 сентября 2021 года мужчина "обманным путем заманил 14-летнего подростка в одну из саун, где совершил с ним противоправные действия". О произошедшем подросток рассказал матери, которая сообщила в правоохранительные органы. В ходе следственных мероприятий 5 октября установлено, что это не единственный преступный эпизод. Выяснилось, что 9 сентября этот же гражданин надругался над 13-летним мальчиком.

В отношении фигуранта заведено два уголовных дела - по п. "а" ч.3 ст. 132 и п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ, обстоятельства преступлений устанавливаются.

"Следователями проверяется информация о возможной причастности обвиняемого к иным фактам посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, расследование продолжается", - говорится в официальном сообщении.

Следователи просят жителей Нижневартовска сообщить об аналогичных фактах или иных сведениях о противоправных действиях обвиняемого по тел. 8(3466) 41-56-65 или в ближайший отдел полиции.