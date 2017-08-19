В Сургуте ликвидировали преступника, ранившего семь человек

Сегодня, 19 августа, около 11:20 минут в Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив семи гражданам ножевые ранения, сообщает СК России.

Все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан, на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший ликвидирован.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.

В соцсетях Сургута появились срочные сообщения о происшествии:

В частности, в паблике "Наш Сургут" сообщается: "В 11.17 19.08.2017 от очевидца на телефон 112 поступило сообщение о том, что на автобусной остановке "Аврора" на прохожего напал неизвестный мужчина, вооружённый ножом. Далее поступило сообщение о том, что ранее этот мужчина бросил дымовую шашку в магазине "Северный" на ул. Магистральная, 24 и нанёс ножевое ранение человеку. Начиная с 11.20 поступили сообщения о нападении данного мужчины с ножом на людей в районе ул. Бажова, 22, пр. Ленина, 48 и пр. Ленина, 52. На место происшествия были направлены экстренные оперативные службы. На 12.30 имеется информация о 7 пострадавших, которым нанесены ножевые ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Нападавший на людей мужчина застрелен сотрудниками полиции в ходе задержания вблизи ул. Бажова. 22. При осмотре трупа на поясе мужчины обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. В настоящее время взрывотехниками МКУ "Сургутский спасательный центр" проводится обследование подозрительного предмета. Обстановка и состояние пострадавших уточняются".