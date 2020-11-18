Врачи спасли ишимскую пенсионерку, на которую напал бык

15:32 18 ноября 2020
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Фото: pixabay.com

В Ишимском районе 72-летняя женщина серьезно пострадала при нападении быка. Пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии, она находилась в травматическом шоке.

"У нее было спутанное сознание, выраженная одышка, — рассказывает врач-хирург приемного отделения Виктория Саранчина. — Дыхательная недостаточность была вызвана ранением легкого. Женщина была сразу переведена в отделение реанимации, где ей провели дренирование плевральной полости. Также были выявлены множественные закрытые переломы ребер, раны на шее и в паховой области, гематомы на грудной клетке". 

По словам родственников, все случилось в трехстах метрах от дома, где гуляло животное. Раненая женщина самостоятельно вернулась домой и позвонила родным. Те в свою очередь вызвали сразу же скорую помощь. 

В течение трех суток за жизнь женщины боролись врачи-реаниматологи. Состояние пациентки удалось стабилизировать, она пошла на поправку.

Теги: животные , нападение
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