Извращенец напал на мальчика в подъезде дома в Тюмени

В Тюмени задержали подозреваемого "в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщили в СУ СК по Тюменской области.

"По версии следствия, 16 августа около 18:00 мужчина на лестничной площадке уличного спуска у входа в подвал в одном из домов по ул. Стартовая Тюмени совершил в отношении мальчика 2011 года рождения действия сексуального характера. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливается причастность обвиняемого к совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних, выполняется необходимый комплекс следственных действий.

Следователи просят родителей провести с детьми разъяснительную работу:

- нельзя заходить на незнакомые сайты в интернете, нельзя отвечать на предложения о знакомстве от незнакомых людей в социальных сетях; если кто-то через сайты пытается назойливо искать дружбу, напрашивается в гости или приглашает встретиться, рассказать об этом родителям или другим взрослым, кому ребенок доверяет.

- нельзя уходить далеко от дома, а если это произойдет – дать вам знать, где и с кем он находится в этом месте, перезванивать вам, если его местоположение изменится;

- нужно обходить незнакомые компании и пьяных людей;

- надо избегать безлюдных мест, подвалов, чердаков, заброшенных домов и помещений;

- нельзя соглашаться, если незнакомый человек приглашает ребенка к себе домой или иное место, чтобы послушать музыку, сфотографироваться, подарить что-то, посмотреть кино, животных или просит пройти куда-либо, чтобы помочь что-нибудь сделать;

- категорически отказываться попробовать курительные смеси, алкоголь, наркотики; что-либо нюхать, пить, жевать. Если не получается просто отказаться, то сослаться на якобы имеющееся заболевание, при котором указанные действия могут привести к необратимым последствиям.

В следственном управлении по Тюменской области действует круглосуточная телефонная линия "Ребенок в опасности". Позвонив по номеру 8-800-100-09-60, либо 123 (круглосуточно) ребенок может рассказать о своих проблемах в семье или в учебном заведении. Родителям, педагогам, социальным работникам необходимо доводить до сведения детей о существующих в нашем регионе анонимных, доверительных ресурсах.