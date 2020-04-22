Задержан тюменец, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на школу

Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя Тюменского района, подозреваемого в подготовке к вооруженному нападению на образовательное учреждение.

По предварительной версии следствия, у молодого человека возник умысел на совершение в апреле 2020 года убийства неограниченного круга лиц в одной из школ Тюменского района.

"Подозреваемый приискал предметы, пригодные для изготовления самодельного взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, пригодное для производства прицельных выстрелов, спрятав их по месту жительства. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сотрудниками УФСБ по Тюменской области были изъяты интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачная селитра, охотничье ружье с патронами, 2 охотничьих ножа, средства связи.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.30, пп."а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом), расследование продолжается.