Тюменец в Нижнем Новгороде напал с ножом на мужчину за отказ выпить с ним

11:11 29 марта 2022
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Сотрудники транспортной полиции задержали 58-летнего жителя Тюменской области который в зале ожидания на жд вокзале в Нижнем Новгороде канцелярским ножом поранил лицо пассажиру. 

Установлено, ранее судимый тюменец в зале ожидания железнодорожного вокзал обратился к сидящему на соседней лавке гражданину с предложением выпить вместе спиртного, но тот отказался. "Как признался злоумышленник, отказ возмутил его. Поэтому он прошёл к своему месту, достал из сумки канцелярский нож, с которым и набросился на "обидчика"", - сообщает транспортная полиция Приволжского федерального округа.

Потерпевший пытался убежать и защититься, но нападавший успел нанести ему несколько резаных ран лица и предплечья.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурант заключен под стражу.

Теги: вокзал , нападение , Нижний Новгород , полиция , уголовное дело , хулиганство
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