Начинающие пранкеры в Тюмени нарвались на статью о хулиганстве

Тюменские полицейские задержали трех молодых людей, опубликовавших в сети провокационные видеоролики, на которых имитировали нападение на бабушку у автобусной остановки, сообщили в УМВД по Тюменской области.

Накануне полиция организовала проверку по опубликованным роликам, выяснила, что это розыгрыш и нашла блогеров-неудачников. Полиция на них уже составила протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В ближайшее время материалы будут направлены суд.

В опубликованном на сайте полиции видео организатор съемок говорит, что хотел проверить реакцию жителей города и не сожалеет о произошедшем. Исполнитель роли бабушки признает, что сюжет выбран неудачно, и извиняется. В полиции отмечают, что все трое ранее судимы: двое за кражу, третий - за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент молодые люди нигде не работают.