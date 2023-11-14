Ростелеком предлагает журналистам посоревноваться за поездку на Байконур

Фото из архива Космического центра «Южный», https://t.me/roscosmos_gk

"Ростелеком" запустил конкурс "Вместе в цифровое будущее", который ежегодно проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям. В своих работах участники рассказывают о цифровых решениях в сфере ИТ, результатах применения диджитал-сервисов в различных отраслях экономики и жизни.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года Основные номинации - печатная пресса, телевидение и видеоконтент в СМИ, радио и подкасты, интернет-СМИ, социальные медиа; спецноминации - "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" — от Минцифры России, "Спутники для людей" от РТКОММ, "Киберриски в детской среде" — от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно проводится на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2024 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

Стратегическим партнером конкурса выступает Минцифры. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, АО "РТКомм.РУ" и Альянс по защите детей в цифровой среде.