О Петре Ершове будут рассказывать юные ишимские блогеры

1 апреля стартовала реализация проекта "Музей глазами юного блогера". Он направлен на привлечение интереса школьников к творчеству земляка-сказочника Петра Ершова.

Проект стал победителем первого конкурса 2023 года президентского фонда культурных инициатив. На его реализацию Ишимскому музейному комплексу им. Петра Ершова выделили грант в размере почти 500 тыс. рублей, сообщила пиар-менеджер учреждения Юлия Шестакова.

"Реализуя данный грант, с помощью детей мы сможем рассказать более широкой молодежной интернет-аудитории, что еще сделал наш знаменитый земляк", - пояснила эксперт.

Юлия Шестакова рассказала, что сначала, до запуска видеофлешмоба детей "напитают" впечатлениями: презентуют выставку, посвященную творчеству и жизни сказочника, предложат автобусную экскурсию по Ершовским местам с посещением Богоявленского собора – места крещения писателя и его музея-усадьбы в родном селе – Ершово. На сегодняшний день там располагаются этнографический музей "Иванушки Петровича Д", отчий дом семьи Ершовых и восстановленный храм Петра Столпника. Дети посмотрят кукольный спектакль "Конек-горбунок" и распишут деревянную фигурку сказочного персонажа на мастер-классе, сообщила Тюменская линия.