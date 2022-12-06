Авторы "ВКонтакте" заработали 4 млрд рублей

Рекордные 4 миллиарда рублей, столько заработали авторы "ВКонтакте" в 2022 году сообщает пресс-служба соцсети.

Общее число активных авторских пабликов в этом году превысило 1,9 миллиона. Всего пользователи опубликовали более 6,3 миллиарда единиц контента.

Сообщества-участники партнёрской программы в сумме заработали на 65% больше.

Самый успешный паблик заработал более 2 миллионов рублей за месяц.

Общее количество донатов через VK Donut выросло в 2,5 раза — до 383 млн рублей.

С 1 января пользователи посмотрели 251 миллиард метров ленты — это как 6 263 раза обойти Землю по экватору.