Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя" походит в Тюменской области

В Тюмени в субботу, 4 мая, вновь проедет колонна автомобилей и боевой техники в рамках автопробега "Нам дороги эти позабыть нельзя…!".
Шествие стартует в парке "Пограничников" (микрорайон Казарово). Построение запланировано на 8:30.
Маршрут пройдет через сквер "Прощания", оттуда колонна направится к "Аллее славы ТВВИКУ", затем проследует к площади "Историческая".
Следующей точкой станет "Мемориал памяти", где в 12:30 пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Победы, оттуда колонна направится к скверу "Десантников" и памятнику "Героя Советского Союза И.И. Федюнинского".
Маршрут завершится у Сквера "Комсомольский", где развернутся различные выставки, интерактивные площадки, гладиаторские бои, танковый биатлон, электронный тир, минное поле, лазертаг и шахматы "отцы и дети".
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