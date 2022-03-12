Instagram в России заблокируют в ночь на 14 марта

Роскомнадзор дал владельцам аккаунтов в Instagram 48 часов на сохранение и перенос контента на другие ресурсы. Процедура введения ограничений на доступ к Instagram будет завершена в 00:00 14 марта, сообщается на сайте Роскомнадзора.
11 марта компания Meta Platforms Inc. приняла беспрецедентное решение, разрешив в Facebook и Instagram размещение информации, содержащей призывы к насилию против россиян. "В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети", - поясняется на сайте ведомства.
Дополнительные 48 часов переходного периода время предоставлено активным пользователям Instagram для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления контактов и подписчиков.
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