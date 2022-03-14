“ВКонтакте” запустили сервис по сохранению фото и видео из Instagram

Соцсеть "ВКонтакте" запустила сервис для тех, кто хочет сохранить архив фотографий и видео, опубликованных в заблокированном с сегодняшнего дня Instagram.

Отмечается, что сохранённый таким образом архив будет виден только владельцу.

Для скачивания необходимо ввести логин или ссылку на свою страницу в Instagram, профиль должен быть открытым. Будьте внимательны: повторная попытка возможна только через 6 часов.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры в 00:00 14 марта официально заблокировал соцсеть Instagram за враждебную политику в отношении пользователей России. Пользователи отмечают, что некоторым пока доступны их страницы.

Другие способы сохранения контента -здесь.