“ВКонтакте” запустили сервис по сохранению фото и видео из Instagram

Соцсеть "ВКонтакте" запустила сервис для тех, кто хочет сохранить архив фотографий и видео, опубликованных в заблокированном с сегодняшнего дня Instagram.
Отмечается, что сохранённый таким образом архив будет виден только владельцу.
Для скачивания необходимо ввести логин или ссылку на свою страницу в Instagram, профиль должен быть открытым. Будьте внимательны: повторная попытка возможна только через 6 часов.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры в 00:00 14 марта официально заблокировал соцсеть Instagram за враждебную политику в отношении пользователей России. Пользователи отмечают, что некоторым пока доступны их страницы.
Другие способы сохранения контента -здесь.
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