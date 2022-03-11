Александр Моор сменил Facebook и Instagram на Telegram

Тюменский губернатор создал Тelegram-канал, отказавшись от соцсетей компании Meta, об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

"Дорогие друзья! Мы с вами уже убедились, что компания Meta проводит антироссийскую политику. В связи с этим я решил покинуть Facebook и Instagram. Будем общаться с вами в социальных сетях "ВКонтакте" (vk.com/aleksandr__moor) и "Одноклассники" (https://ok.ru/aleksandr.moor). Кроме того, открываю свой канал в Телеграм (http://t.me/av_moor)", - сообщил Моор.

Губернатор отметил, что общение с подписчицами до него ценно, и выразил уверенность, что оно успешно продолжится на привычных и новых площадках.