ВыМЕТАемся: как скачать все самое важное из своего Инстаграма

Как вы уже знаете, сегодня в полночь Роскомнадзор введет ограничения на доступ к Instagram - у вас осталось лишь несколько часов на сохранение и перенос контента на другие ресурсы.

Напомним, что решение РКН связано с тем, что 11 марта компания Meta Platforms Inc. приняла беспрецедентное решение, разрешив в Facebook и Instagram размещение информации, содержащей призывы к насилию против россиян.

"В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети", - поясняется на сайте ведомства.

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Результаты опроса Куда вы уходите из Instagram? Телеграм 16.66% голосов 1 Одноклассники 0% голосов 0 VK 16.66% голосов 1 Ставлю VPN 66.66% голосов 4

Вам безумно жаль всего того, "что нажито непосильным трудом" в вашем аккаунте? Тогда эта информация для вас. Итак, что можно сделать. Во-первых, вы можете скачать со своего аккаунта весь контент. Для этого следуйте инструкции.

1. Нажмите значок или на свое фото профиля в правом нижнем углу экрана, чтобы перейти в свой профиль.

2.Нажмите значок в правом верхнем углу(три полоски).

3.Выберите Your activity / Ваша активность.

4. Выберите Скачать информацию

5. Введите электронный адрес, на который нужно отправить ссылку для скачивания, и нажмите Применить.

6. Вскоре вы получите электронное письмо с темой "Ваши данные из Instagram" и ссылкой для скачивания данных. Нажмите Скачать данные и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить скачивание.

Можно удалить свой аккаунт в Instagram

Прежде чем удалить аккаунт Instagram, войдите в него и скачайте копию своей информации, например фото и публикации. Удалив аккаунт, вы потеряете доступ к инструменту "Скачивание данных" в Instagram.

1. Откройте страницу Удалить аккаунт в мобильном браузере или на компьютере. Если вы ещё не вошли в Instagram с компьютера, сделайте это. Внимание! Аккаунт нельзя удалить через приложение Instagram.

2. Выберите вариант из раскрывающегося меню рядом с полем Почему вы удаляете свой аккаунт? и повторно введите свой пароль. Вы сможете безвозвратно удалить свой аккаунт только после того, как выберете причину.

3. Нажмите Удалить аккаунт [имя пользователя].

Можно временно отключить свой аккаунт Instagram

Если вы временно отключите свой аккаунт, то ваш профиль, фото, комментарии и отметки "Нравится" будут скрыты, пока вы повторно не активируете его, выполнив вход. Внимание! Аккаунт Instagram можно отключить только на компьютере или в мобильном браузере.

Чтобы временно отключить свой аккаунт:

1. Войдите на сайт instagram.com с компьютера. Вы не можете временно отключить свой аккаунт из приложения Instagram.

2. Нажмите на свое фото профиля в правом верхнем углу экрана и выберите Профиль, а затем — Редактировать профиль.

3. Прокрутите страницу вниз, а затем нажмите Временно отключить мой аккаунт в правом нижнем углу экрана.

4. Выберите вариант из раскрывающегося меню рядом с полем Почему вы решили отключить свой аккаунт? и повторно введите свой пароль. Вы сможете временно отключить аккаунт только после того, как выберете причину и введете свой пароль.

5. Нажмите Временно отключить аккаунт.

Если вышеуказанные варианты слишком экстремальны для вас, то по крайней мере отключите комментарии - пока вас не будет в Instagram, там могут появиться комментарии, которые могут очень осложнить вашу жизнь, лучше подстрахуйтесь.