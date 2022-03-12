Александр Моор посоветовал чиновникам и журналистам уйти из соцсетей Meta

20:36 11 марта 2022
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Отказавшийся от Facebook и Instagram губернатор Тюменской области призвал чиновников, общественников и СМИ последовать его примеру. Этому он посвятил свой первый пост в только что созданном Telegram-канале.

"Дорогие друзья, приветствую вас у меня в телеграм-канале. ... Думаю, что тюменские органы власти, общественные организации, лидеры общественного мнения региона, местные СМИ поддержат меня и прекратят использовать Facebook и Instagram в связи с враждебной по отношению к нашей Родине политикой", - написал Моор.

Губернатор отметил, что остается на связи на своих страницах в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". 

Кстати, у нашего интернет-издания тоже есть Tg-канал и страница в Vk ;-)

Теги: Facebook , Instagram , telegram , Александр Моор , соцсети
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