Ростелеком объявил итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Подведены итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". В церемонии награждения в Москве приняли участие 60 представителей масс-медиа из различных регионов России.

Во время визита в столицу участники конкурса посетили воркшоп "Как искусственный интеллект меняет журналистику: от сбора информации до создания контента", который провел старший вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком" Кирилл Меньшов. Также журналисты и блогеры первыми посмотрели несколько эпизодов сериала "Плакса". Музыкальная драма выйдет на платформе Wink 28 сентября. Фильм представили создатели проекта — креативный продюсер "Руки Вверх! Production" Вадим Бакунев и директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим.

Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком" Кирилл Меньшов:

Мы рады обсуждать с представителями массмедиа развитие новых технологий, вместе отслеживать тренды в ИТ. Мы также готовы делиться знаниями и опытом, Сотрудничество с экспертами в ИТ-сфере не только поможет журналистам разобраться в проблеме, но и найти технологические возможности для упрощения процесса написания материалов и улучшения их качества.

На конкурс были допущены 2 232 работы от 1 300 журналистов из разных регионов страны. Большинство заявок на участие поступило из Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Наибольшее количество работ представлено в номинациях "Интернет-СМИ" (955 материалов), "Телевидение" (450 сюжетов) и "Печатная пресса" (326 статей). В номинации "Социальные медиа" — 131 публикация, в "Радио и подкасты" — 102 сюжета. В спецноминации "Цифровизация региональных госуслуг" от Минцифры России, "Научпоп про мобилу" от Tele2 и "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде соответственно заявлено 86, 41 и 142 материала.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" проходил на региональном и федеральном уровнях. Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

"Благодаря журналистике миллионы людей узнают об удобных цифровых сервисах, которые меняют их жизнь к лучшему. Именно журналисты подогревают интерес к теме цифровизации в социуме. Мы стремимся рассказывать о технологиях просто и ценим поддержку коллег в этом", — отметила советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России Мария Мезенцева.

"Хочу отметить высокий профессиональный уровень участников. Многие работы отличаются глубиной раскрытия темы. За представленными на конкурс публикациями и сюжетами видна системная работа. Журналисты детально изучают предмет, анализируют источники, привлекают экспертов и делают точные выводы. Особенно интересны материалы, в которых представлен непредвзятый взгляд на проблематику информационно-коммуникационных технологий. Это сложная сфера, и радует, что так много специалистов в изданиях с ней успешно работают", — подчеркнул генеральный директор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.

"Работ в спецноминации “Научпоп про мобилу” не так много, но все они познавательные и интересные. Журналисты просто рассказывают о сложном, стараются заинтересовывать читателя, работая в жанрах комиксов, инструкций, юмористического сказа. Благодаря таким поучительным материалам люди начинают лучше разбираться в мобильной связи и убеждаются в ее безопасности, радиофобия теряет всякий смысл, а шапочки из фольги становятся реквизитом", — прокомментировала руководитель направления корпоративных коммуникаций, пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Победителями федерального этапа конкурса стали:

в номинации "Интернет-СМИ" — Алла Скрипова, портал 74.ru, Челябинская область, До Челябинской области добралась связь 5G. Разбираемся, что это даст жителям и сотовым операторам.

в номинации "Телевидение" — Патимат Бурзиева, РГВК "Дагестан", Как дагестанцы солнце приручили.

в номинация "Печатная пресса" — Светлана Родионова, еженедельная газета "Мордовия", "Доход у дома".

в номинации "Радио и подкасты" — Александр Шраменко, группа компаний "Медиа Траст", радио Рекорд Тула, "Большой Hi-Tech".

в номинации "Социальные медиа" — Андрей Федоров, блог fedorov.today, Чувашия, AI в туристической деятельности – останутся ли гиды?

Победителями в спецноминациях признаны: "Цифровизация региональных госуслуг" — Яна Позднякова; "Научпоп про мобилу" — Мария Кузнецова, онлайн-журнал "Телеспутник"; "Киберриски в детской среде" — Андрей Мужщинский, Дзен. В городе Жить, Красноярский край.

Победители федерального этапа в октябре поедут на Камчатку. Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.