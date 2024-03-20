Жителя Тобольска из-за поджога петарды отправили под домашний арест

Тобольский городской суд до 15 мая отправил под домашний арест 22-летнего студента по обвинению в хулиганстве, то есть в грубом нарушении общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Из материалов дела следует, что 15 марта 2024 года, молодой человек, находясь в тамбуре здания, где был расположен избирательный участок, при помощи зажигалки активировал петарду. Сам молодой человек получил травмы – рану левой кисти и ссадину на лбу. Больше никто не пострадал.

В ходе предварительного следствия молодой человек рассказал, что причиной его действий стал кредит, который он взял под воздействием мошенников, похитивших у него около 2 млн рублей.