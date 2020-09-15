В Тобольске молодые люди испортили остановку пневматом

В тобольскую полицию поступило сообщение о повреждении стекла остановочного комплекса. Ущерб составил 7 тысяч рублей. По записям камер видеонаблюдения было установлено, что двое неизвестных мужчин ночью выстрелили по остановочному комплексу и скрылись.

"Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. Тоболяки 1996 и 1998 годов рождения задержаны и доставлены в отдел полиции. У одного из задержанных полицейские изъяли пневматический пистолет. Мужчины свою вину признали и пояснили, что решили проверить разобьют ли пули от пневматики стекло", — сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский"

В отношении молодых людей составлены протоколы о правонарушении по ч.1 ст.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство". Им назначены штрафы в размере 500 рублей, также они обязались возместить причиненный ущерб.