Суд на два месяца арестовал трех парней, нападавших на подростков в Тюмени

Трое подозреваемых в избиении подростков на улице и в торговом центре Тюмени по ходатайству следствия и решению суда отправлены под арест по 11 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, двое подростков 15 и и один 17 лет 19 января в торговом центре "Солнечный", а также 20 января по улице Широтной грубо нарушили общественный порядок, причинив телесные повреждения двум несовершеннолетним. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении трех подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ (хулиганство) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений", - следует из сообщения.