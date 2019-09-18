В Заводоуковске трое осужденных напали на конвоиров

В Тюменской области окончено расследование уголовного дела в отношении осужденных, напавших на сотрудников тюменского УФСИН.

Инцидент произошел 7 июня 2019 года в городе Заводоуковске. Трое осужденных были доставлены в следственный изолятор для дальнейшего этапирования. По пути к прогулочному двору они, предварительно сговорившись, напали на двух конвоиров.

Один из нападавших захватил и сдавил шею сопровождающему и несколько раз ударил его по лицу металлической ложкой. Второй осужденный преградил путь сотруднику изолятора, пытавшемуся пресечь противоправные действия осужденных, и несколько раз ударил его кулаком в предплечье.

Третий осужденный ударил одного из правоохранителей кулаком в руку, завладел ключами от дверей и попытался открыть дверь на территорию, где запрещено находиться осужденным. Действия нападавших были пресечены другими сотрудниками изолятора.

В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества с применением насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности). Вскоре его рассмотрит суд.