Тюменская облрокуратура проведет личный прием по соблюдению закона в отношении заключенных и осужденных

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Личный прием граждан по вопросам соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний в исправительных колониях, исправительных центрах, уголовно-исполнительных инспекциях и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых проведут 16 февраля первый зампрокурора области Руфат Биктимеров, уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев и председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Михаил Морозов.

Прием будет организован с 14:00 до 16:00 в прокуратуре Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, д 31.

"В целях оптимизации процесса рекомендуем предварительно изложить доводы обращений в письменной форме и связаться со старшим помощником прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан по телефону 8 (3452) 34-53-54", - сообщает облпрокуратура.

Поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.