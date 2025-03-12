В Тюменской области пресекли попытку передачи сотовых телефонов в колонию строгого режима

Четыре сотовых телефона хотел перекинуть на территорию исправительной колонии строгого режима в Ишиме 27-летний житель района, но сотрудники ИК № 6 УФСИН России пресекли эту попытку доставки.
"На прилегающей к ИК-6 территории был задержан 27-летний житель Ишимского района, совершивший попытку переброса свёртков, перемотанных скотчем, в которых были упакованы 4 сотовых телефона. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении согласно ст. 19.12 КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.
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