В правительстве Тюменской области обсудили вопросы трудоустройства осужденных

Основными направлениями производственной деятельности в учреждениях исполнения наказаний являются металлообработка, деревообработка, в том числе изготовление малых архитектурных форм, производство швейной, обувной, пищевой продукции. В Ишиме освоено производство детских площадок, сообщил начальник УФСИН России по Тюменской области Дмитрий Рупп.

Заседание рабочей группы по вопросам содействия трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и принудительных работ в правительстве региона прошло под председательством замгубернатора Алексея Райдера. Участники рассмотрели вопросы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления по размещению заказов в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Тюменской области, а также возможного сотрудничества с бизнес-сообществом.

Директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров проинформировал участников заседания о предварительных результатах проводимой работы по расширению сети исправительных центров в регионе. Так, ООО "Содружество", осуществляющее обслуживание улично-дорожной сети, приступило к созданию двух участков исправительных центров для трудоустройства осужденных к принудительным работам. Сотрудничество с учреждениями ФСИН является эффективным способом закрытия потребности в кадрах, а также способствует ресоциализации осужденных, добавил Сидоров.

Участие в обсуждении вопросом также приняли первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также делового сообщества Тюменской области.