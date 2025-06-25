Тюменец пытался провезти в колонию строгого режима 15 телефонов и пол-литра алкоголя

10:33 25 июня 2025
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Сотрудники исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области пресекли попытку транспортировки запрещённых предметов на территорию режимного учреждения. 

При досмотре грузовой "ГАЗели" на въезде в колонию обнаружено и изъято 15 сотовых телефонов, 16 сим-карт различных операторов, 12 кабелей от зарядного устройства, 4 пары наушников проводных, наушники беспроводные, 4 зарядных устройства, флеш-карта, а также игральные карты и бутылка с 0,5 л жидкостью коричневого цвета с выраженным запахом алкоголя. 

50-летний тюменец привёз в учреждение на один из производственных участков материалы. Перечисленные выше предметы были спрятаны в одном из листов фанеры и предназначались осуждённым. На водителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП. В случае наличия у лица административного наказания за аналогичное деяние, к нему может быть применена мера уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН. 

Теги: колония , УФСИН
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