Прокурор Биктимеров провел проверку и личный прием в ИК-2

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров совместно с начальником регионального УФСИН России Дмитрием Руппом провели проверку состояния законности в исправительной колонии строгого режима № 2 Тюмени.

Наказание в ИК-2 отбывают более 1700 осужденных мужчин. При проверке особое внимание обратили на соблюдение режимных требований, в том числе личной безопасности осужденных, трудоиспользованию, материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осужденных, соблюдению требований пожарной безопасности, организации питания и иным вопросам.

"Выявлены нарушения закона в части медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, режима содержания, в сфере трудовых отношений и другие. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Фактическое устранение выявленных нарушений взято на особый контроль", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Помимо проверки, Биктимеров и и.о. старшего помощника прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Станислав Колмаков провели личный прием, на который явилось 14 осужденных. Жалобы касались порядка оказания медицинской помощи, производства удержаний из заработной платы и иных доходов, направления обращений в различные инстанции и другие.