В Тюмени приговорили к семи годам тюрьмы поставщика суррогата за смерть 10 человек

Ранее судимый 41-летний мужчина доставил из Екатеринбурга и продал через посредника тюменским предпринимателям более ста коробок с поддельным алкоголем - в январе 2022 года содержащимся в этом суррогате метанолом насмерть отравились 10 человек, купив алкоголь в небольших торговых точках..

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, его подельники уже отбывают наказание, сообщили пресс-службы СУ СК и прокуратуры Тюменской области.

Напомним, в начале января 2022 года после смертельного отравления нескольких человек метанолом в Тюмени были арестованы 14 человек. По данным обпрокуратуры, сегодняшний приговор - заключительный. В целом в связи с метаноловыми отравлениями осуждено 17 лиц.