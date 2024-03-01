Следователи проводят проверку в Тобольском районе, где двое подростков отравились суррогатом

11:14 01 марта 2024
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Двое несовершеннолетних в одном из населенных пунктов Тобольского района 28 февраля употребили внутрь спиртосодержащую жидкость и после были госпитализированы для оказания медпомощи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние обоих удовлетворительное.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сооьбщали в СУ СК по Тюменской области.

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