Следователи проводят проверку в Тобольском районе, где двое подростков отравились суррогатом

Двое несовершеннолетних в одном из населенных пунктов Тобольского района 28 февраля употребили внутрь спиртосодержащую жидкость и после были госпитализированы для оказания медпомощи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние обоих удовлетворительное.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сооьбщали в СУ СК по Тюменской области.