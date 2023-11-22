Жительницу Тюменской области арестовали по делу о гибели при пожаре трех детей

Жительница города Ялуторовска по ходатайству следствия заключена судом под стражу по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает пресс-служба СУСК по ТО.

Ранее сообщалось, что задержана 38-летняя жительница Ялуторовска, в квартире которой 19 ноября возник пожар. По версии следствия, в тот день она была пьяна, готовила еду на настольной электроплите, не выключила прибор, который еще и был подключен к сломанной розетке. От угарного газа погибли соседские мальчики 8, 11 и 15 лет, их мать с двумя младшими детьми попала в больницу.

Согласно инкриминируемой статье, обвиняемой может грозить до 4 лет тюрьмы.