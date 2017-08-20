Губернатор Югры навестила раненых сургутян и призвала СМИ и граждан руководствоваться достоверной информацией

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 19 августа прибыла в Сургут, где провела координационное совещание по обеспечению правопорядка в округе с участием представителей правоохранительных органов и системы здравоохранения.

Напомним, накануне днем в центре Сургута молодой человек ранил семерых прохожих и впоследствии был ликвидирован сотрудниками ППС при задержании.

На совещании в первую очередь Комарова заслушала доклад о состоянии пострадавших и об оказании медицинской помощи, а после сразу отправилась в Окружной травматологический центр, где лично проверила состояние пострадавших, а также обсудила с медицинским персоналом необходимость принятия дополнительных мер.

"В больнице есть все необходимое для оказания помощи, персонал мобилизован, врачи работают с каждым в соответствии с показаниями. Люди, с которыми я говорила лично, удовлетворены уровнем медицинского обслуживания", - заявила глава региона.

По уточненным данным департамента здравоохранения Югры, в травматологическом центре находится шесть пострадавших: четыре в тяжелом состоянии и два – в состоянии средней степени тяжести. Одного из пострадавших врачи, после оказания помощи, направили домой. Стоит также отметить, что в больнице работает бригада психологов – они оказывают необходимую поддержку самим пострадавшим и их родным.

Также глава региона во время общения со СМИ подчеркнула: в интересах сохранения общественного спокойствия, а также в интересах следствия рекомендуется гражданам и СМИ руководствоваться только достоверной информацией при оценках происшествия - до установления всех обстоятельств следственными органами:

"Прошу всех сургутян и жителей других городов и районов округа с пониманием отнестись к действиям правоохранительных органов, чтобы купировать другие возможные проявления подобного плана".

По информации пресс-службы губернатора ХМАО-Югра