Якушев: Тюменцы в шоке от случившегося в Сургуте

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал ЧП в Сургуте, в результате которого пострадали семь человек.

"Тюменцы находятся в шоке от случившегося в Сургуте, - сказал Владимир Якушев. - Средь бела дня на одной из центральных улиц города преступник напал на невинных людей. Таким преступлениям нет и не может быть оправдания. Тюменцы искренне переживают за пострадавших и готовы, если потребуется, оказать всю необходимую помощь".

Напомним, сегодня, 19 августа, около 11:20 в Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив семи гражданам ножевые ранения, сообщает СК России.

Все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан, на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего, применили оружие, в результате чего преступник ликвидирован.