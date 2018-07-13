В Югре при взрыве на промышленной базе пострадали семь человек

14:00 13 июля 2018
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ЧП произошло сегодня, 13 июля, около 8.30 на территории промышленной базы в городе Лянторе Сургутского района. Там при детонации агрегата по очистке труб без последующего возгорания пострадали семь человек.

Как сообщает СУ СК по ХМАО — Югре, пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Для установления обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: взрыв , пострадавшие , ЧП
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